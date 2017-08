Marianne Mirage live a Artigianato Vivo

12 Agosto 2017 - Dalle 21 alle 23:55

All'età di sette anni si avvicina al mondo dell'arte grazie al padre pittore nonché volontario della protezione civile. Col tempo scopre un’intensa passione per la musica, in particolare per le atmosfere black, soul e per le grandi voci del jazz internazionale. Durante gli studi Marianne Mirage si mantiene assiduamente come barista e coi soldi guadagnati viaggia in tutta Europa esibendosi con musicisti internazionali nei teatri e neilocali delle città nelle quali si ferma come Dublino, Londra, Parigi, Berlino e Istanbul.

Nel 2012 consegue il diploma di recitazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano diretto da Giancarlo Giannini e la laurea in Lettere e Filosofia. Nel 2014 Marianne Mirage pubblica il suo primo singolo Come quando fuori piove con Sugar, l’etichetta discografica di Caterina Caselli, e attira subito su di sé l’attenzione dei media, tra cui Rolling Stone, che nello stesso anno l'ha voluta come performer per la festa della rivista all'Alcatraz di Milano.

Successivamente Marianne Mirage si esibisce in occasione di aperture di artisti nazionali e internazionali tra cui Patti Smith, Kiesza, Baustelle, Patty Pravo, Tiromancino, Raphael Gualazzi e molti altri. Nel 2015 viene scelta dall'azienda Microsoft per presentare il nuovo prodotto Surface pro 4 e attraverso un’applicazione innovativa Marianne suona la chitarra digitale direttamente dallo schermo del Surface. Il 25 marzo 2016 esce Quelli come me, il disco di debutto prodotto da Max Elli e Jack Jaselli, mixato da Enrico La Falce, a cui segue un intenso tour. Da questo album vengono estratti due singoli: Game Over e La vie. Con quest'ultimo brano prende parte alla quarta edizione del Summer Festival.

Nel febbraio 2017 partecipa al Festival di Sanremo 2017 con il brano Le canzoni fanno male, scritto da Kaballà e Francesco Bianconi(Baustelle), venendo eliminata la sera in cui si esibisce. Il 10 febbraio 2017 esce l'EPomonimo: Le canzoni fanno male. Nel maggio 2017 apre le date del tour italiano di Patti Smith.