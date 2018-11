Marina & The Voodoo al Corner Live

Due ore a dita incrociate dove il pubblico più scettico dovrà munirsi di feticci e talismani, la sonorizzazione è in mano ad un quartetto riunito appositamente, tre amici di vecchia data seguono la dolcezza di Marina Santelli, cantante singolare intensa e sempre delicata con la naturale vocazione di portare con sè l’incantesimo e di sapere ammaliare il pubblico con la magia e passione.

Alla sezione ritmica parte B flat: Pippo Guarnera classe '53, hammondista egregio in studio e live, le collaborazioni con Finardi, Ligabue, Nannini e Napoli centrale e centinaia di esibizioni con artisti del panorama blues internazionale ne fanno portavoce da toccare con mano di un musicista totalmente Made in Italy.

Sezione ritmica parte A major : Matteo Monti ( Alejandro Escovedo, Gem Boy, Mash Machine, Cremonini, Kelly Joyce, Jestofunk ) già batterista del trio inesistente ma virtuale Tredokyo, avventura condivisa con Nicola Peruch presenza singolare, pianista sempre in tour, da Tiziano Ferro, Zucchero, Pausini, Ramazzotti, per questa occasione in una veste totalmente Roots: piano, clavinet, talkbox.

