Torna a Ceneda la "Mostra dell’artigianato familiare" con oltre 40 espositori

Non solo artigianato, ma anche specialità enogastronomiche e il tradizionale banco dei libri dell’editoria locale.

Dopo la pausa invernale, ritorna a Ceneda di Vittorio Veneto la Mostra dell’artigianato familiare. Appuntamento domenica 12 marzo, dalle 9 alle 19, in piazza Giovanni Paolo I. La Mostra, organizzata dai volontari di Insieme per Ceneda, è l’appuntamento che anima il quartiere ogni seconda domenica del mese. E domenica saranno oltre 40 i banchi presenti.

Non solo artigiani, ma anche produttori di specialità enogastronomiche, porteranno tante creazioni e bontà a Ceneda. Artigiani del legno, della pietra e della ceramica; creazioni in tessuto come gonne, giacche e oggetti per la casa, e poi collane, bracciali e orecchini realizzati a mano con creatività e gusto; oggetti decorati con decoupage o dipinti a mano; idee regalo e tante specialità dolci e salate da portare a tavola. Sotto alla loggia del Museo della Battaglia appuntamento con il tradizionale banco dei libri dell’editoria locale, che proporrà anche alcuni titoli freschi di stampa.