Le Mascherine tricolori tornano in piazza: sit-in pacifico contro il Governo

Nuovo appuntamento sabato 23 maggio a Vittorio Veneto delle Mascherine Tricolori, presso piazza del Popolo alle ore 16, dove si svolgerà un sit in di protesta pacifico ma determinato contro il governo, nel pieno rispetto delle distanze e della normativa sanitaria vigente.

«La cosiddetta Fase 2 continua a rivelarsi una presa in giro nei confronti degli italiani, con soldi che ancora non arrivano e regolamenti assurdi e confusi per chi prova a ripartire - afferma in una nota il coordinamento provinciale di Mascherine Tricolori, che prosegue -Contestiamo a 360 gradi le misure economiche attuate dal governo e per questo siamo pronti al quarto sabato consecutivo di protesta: sempre di più, sempre in più piazze e sempre più determinati!»