Maschile e femminile nel lavoro su di sè

Ogni esperienza e ogni azione che compie l’essere umano – che essa sia meccanica o cosciente – si esprime attraverso due Energie fondamentali: l’energia Maschile e l’energia Femminile. Queste due polarità rappresentano le modalità con cui facciamo esperienza di noi stessi, generando ogni azione che compiamo. Maschile e Femminile si manifestano nell’uomo tramite Qualità intrinseche (mentali, emotive e fisiche) che permettono a chi svolge un Lavoro su di Sé di portare alla luce i conflitti interiori.

Sono proprio questi conflitti che, se sottoposti al fuoco della Coscienza, ci consentono di raggiungere armonia ed equilibrio, progredendo verso l’Unità. L’integrazione graduale di queste due energie ci aiuta a superare blocchi psicologici, squilibri emozionali e problematiche di relazione col mondo esterno. Il seminario prevede una parte esperienziale formata da semplici esercizi alla portata di tutti. Osservando il nostro corpo mentre compie esercizi specifici, arriveremo a conoscere aspetti inesplorati di noi stessi. Grazie agli esercizi e al sostegno di Daniela, in base al proprio potenziale, ogni partecipante avrà l’occasione di osservare le dinamiche personali che influenzano il proprio percorso di vita e, soprattutto, potrà sperimentare quanto la PRESENZA sui meccanismi faccia la differenza nella propria esistenza, entrando sempre più in contatto con le parti più consapevoli di sé.

La Presenza scioglie e trasforma quelle emozioni che nascono dal contatto diretto con le nostre bellissime imperfezioni. Inoltre, attraverso il lavoro di gruppo, saremo stimolati a percepire l’altro come elemento unito a noi e non più separato, sperimentando uno straordinario senso di Unità.



Per ulteriori informazioni visita il sito: www.danielacastellani.it