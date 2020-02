Grigliata d'amore all'Antica Osteria Zanatta

Venerdi 14 febbraio benvenuti innamorati!! Soprattutto della carne :) Potrete esprimere la vostra passione e buon gusto a tavola sorseggiando un buon rosso o una buona birra d'Abbazia gustando una grigliata in ottima compagnia :)

L' amore trionfa all Antica Osteria Zanatta .. Benvenute coppie, compagnie, famiglie.

Atmosfera risulterà amorevolmente festosa e ardente riscaldata dal nostro camino a legna schioppettante!



A fine cena un dolcissimo omaggio fatto in casa a tutte le coppie



Menu libero: si può scegliere quello che si vuole.. tranne il dolce, che sarà una sorpresa!!!



Tavoli su prenotazione allo 0422778048