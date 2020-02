Grigliata di Carnevale in famiglia con magia e animazione

sabato 15 febbraio a pranzo papa, mamma, bambini vi aspettiamo numerosi!

faremo un pranzo con grigliata e animazione gratuita per bambini

giochi di magia, sculture di palloncini, zucchero filato e tanto altro per la gioia dei più piccoli

Benvenute MASCHERE e TRAVESTIMENTI di CARNEVALE!!



sempre a disposizione la nostra zona giochi interna.. un bel castello con costruzioni, cucina, colori...



il pranzo è su prenotazione allo 0422778048

animazione gratuita dalle 12:30 alle 15:00 circa

con il MAGO MARCO!!



Passate parola!



altri appuntamenti e cosa trovate all 'Antica Osteria Zanatta:



LA ZONA GIOCHI INTERNA è DISPONIBILE anche per feste di compleanno e aperitivi e rinfreschi in famiglia..



CARNE e VERDURE alla griglia , contorni vari, Paella (anche asporto) dolci fatti in casa



VENERDI 14 FEBBRAIO Cena con Grigliata d' Amore, zona giochi disponibile se volete uscire con i vostri bambini. Mamma e papà cenano tranquilli, principesse e principini felici a giocare nel nostro bel castello :)



VENERDI 21 FEBBRAIO Cena e festa di carnevale anni 80 con i People from 80



per saperne di più vai al nostro sito www.anticaosteriazanatta.com/mobile/eventi.asp



Antica Osteria Zanatta

barOsteria Rinnovata da novembre 2019

via borgo 64

Varago di Maserada sul Piave (TV nord)



grigliamo per passione!