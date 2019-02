Salsiccia party anni '90 all'Osteria Zanatta

venerdi 8 marzo si festeggia!! ma proprio tutti!

aperitivo lungo con panini, cicchetti, ottime birre, vini e aperitivi



dalle 18:00 alle 22:00

HAPPY HOUR

panino caldo con salsiccia + birra €5

( con farcitura o con birra artigianale €5,50)



dalle 21:00 in poi

DJ CON MUSICA ANNI 90 dance

e happy KARAOKE



vi aspettiamo numerosi.. invitate i vostri amici/che



se siete un gruppo è meglio chiamare per riservare un tavolo

0422 778048

l evento si svolgerà nelle sale del bar



Long Play Bar via borgo 64

Varago di Maserada sul Piave (Tv)

Gallery