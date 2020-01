Maserada sul palco 2020: una rassegna teatrale lunga tre mesi

Dal 18 gennaio al 7 marzo 2020 sul palco dell'Auditorium Don E Vidotto di Maserada sul Piave torna "Maserada sul Palco", rassegna di teatro amatoriale dialettale e brillante giunta alla sua terza edizione.

Maserada sul Palco 2020 rappresenta l’unione di intenti delle Associazioni BackArt di Maserada sul Piave e Nugae Teatrali di Treviso nel portare alcune delle migliori rappresentazioni teatrali amatoriali della Provincia di Treviso e del Veneto, e nel creare un punto di incontro culturale e ludico per giovani e adulti. Quest’anno ben otto spettacoli che durante i primi tre mesi dell’anno percorreranno le ricorrenze più significative (giornata della memoria, carnevale e la festa della donna) intercalandosi con spettacoli più leggeri di teatro brillante e dialettale.



18 gennaio, ore 21

Girogiromondo, da Jules Verne

Stabilimento Teatrale Caerano di San Marco



25 gennaio, ore 21

Destinatario Sconosciuto, di Kathrine Kessman Taylor

Compagnia Teatrale La Caneva di Lorenzaga



01 febbraio, ore 21

Bastava na bota, di Loredana Cont

Compagnia del Mondonego di Torreglia



08 febbraio, matineè per le Scuole Medie

Vitanera – all’inferno di una miniera belga

di e con Tomaso Nardin



15 febbraio, ore 21

Chi ti ha detto che eri nudo? di Pier Benedetto Bertoli

Teatro delle Lune di Montebelluna



22 febbraio, ore 21

Il raggiratore, di Carlo Goldoni

Compagnia Teatrale Fata Morgana di Treviso



29 febbraio, ore 21

Fotocopie, di Sara Beinat

Compagnia TeatroRoncade di Roncade



07 marzo, ore 21

Fai la brava, di Donà e Sferragatta

Compagnia Teatrale Arte Povera di Mogliano

EVENTO PATROCINATO Ulss 2 Marca Trevigiana e Ordine della Professione di Ostetrica



Abbonamenti per 7 spettacoli

(spettacolo del 08/02 riservato alle Scuole Medie)

prezzo unico 42 €

gratis fino ai 10 anni



Abbonamenti per 4 spettacoli

prezzo unico 25 €

gratis fino ai 10 anni



Convenzione Scuole Medie

Abbonamento per 4 serate 20 €



Biglietti

Interi 7 €

gratis fino ai 10 anni



Acquisto abbonamenti e biglietti

3405797086

info@nugaeteatrali.it

auditoriumaserada@gmail.com



Verifica on-line la disponibilità dei posti in tempo reale!

Il link sarà disponibile ogni settimana sui siti internet delle Associazioni e Social: http://nugaeteatrali.it/ – https://www.auditoriumaserada.it/



POSTI LIMITATI a 240

Apertura biglietteria ore 20.00

Inizio spettacoli ore 21.00



Auditorium Don E. Vidotto

Viale Caccianiga 2 – Maserada (TV)