Grigliata di Carnevale con i people from '80

VENERDI 21 FEBBRAIO

aperitivo, cena, live.. si festeggia il carnevale con i MITICI

PEOPLE FROM 80



BENVENUTI maschere e travestimenti ma in particolare trucchi e travestimenti A TEMA ANNI 80 !!



INGRESSO LIBERO!



ecco il programma:

dalle 18:00 alle 21:00 Aperitivo con cicchetteria e panini

ottime birre e vini a mescita





^^^ musica diffusa.. iniziamo con un po di anni ''80!! ^^





dalle 20:00 cena solo su prenotazione preventiva del tavolo

CARNE ALLA GRIGLIA, CONTORNI, DOLCI FATTI IN CASA affettati e altri piatti da menu (no primi piatti, no pesce)





PRENOTAZIONI ENTRO MERCOLEDI 19 febbraio

Vista la grande richiesta mi consigliamo di prenotare ora! 0422778048

+ + + TAVOLI E POSTI LIMITATI + + + +





PROPOSTA PER FAMIGLIE:

la nostra giochi interna è aperta per chi vuole approfittare a far aperitivo con amici o famigliari guardando i bimbi giocare.





dalle 21:30 musica dal vivo,allegria e divertimento con

PEOPLE FROM 80

i migliori successi dance anni 80





DICONO DI LORO:

Sembrano rinati dalle ceneri dell araba Fenice ma in realtà gli storici amici hanno la velleità di proporre

una situazione musicale senza chitarra. Non una novità nel mondo delle band famose, ma di certo una nota che li

distingue per il coraggio e chi “costringe” il trio a triplicare lo sforzo alla continua ricerca del miglior risultato!

Perchè la musica anni ottanta? Perchè ci sono proprio cresciuti in mezzo, perchè amano quegli anni,

perchè la ascoltano in macchina tutti i giorni.. in pratica è nel loro sangue e spirito! lo vedrete dal vivo!

Genere : SINTH - POP ANNI 80

TALK TALK ... DURAN DURAN... A-HA...SIMPLE MINDS... ALPHAVILLE... DANCE 80 MADE IN ITALY

Membri del gruppo

DAVIDE PIERAN : basso, chitarra acustica, voce

GIUSEPPE CAPPELLAZZO : batteria elettronica, voce

ROBERTO GRESSANI : tastiere, voce







E'' UTILE SAPERE CHE:

C''è un ampio parcheggio interno quindi non c''''è problema di posteggio

Dal parcheggio potete accedere all ingresso del ristorante attraversando il giardino (seguire indicazioni)





se volete altre informazioni o volete prenotare potete chiamare lo 0422778048



presso ANTICA OSTERIA ZANATTA



BAROSTERIA RINNOVATA

GRIGLIAMO PER PASSIONE



via borgo 64

Varago di Maserada sul Piave (TV)

dall uscita del casello A27 treviso Nord proseguire per Varago di Maserada