Grigliata e festa con la Piter Rosbif band

Una serata da non perdere!

Una gustosa grigliata che vi aspetta e poi un super live!

E' necessario prenotare il tavolo per tempo poichè

i posti sono limitati per la cena



Ecco il programma:

dalle 18:00 alle 20:30 Aperitivo con cicchetteria e panini

ottime birre e vini a mescita



^^^ musica diffusa revival ! ^^



Grigliata al tavolo dalle 19:30

live dalle 22:00

PITER ROSBIF BAND

ROCK & ROLL ROCKABILLY e DINTORNI

ingresso libero

cena su prenotazione entro mercoledi 11 marzo

tel 0422778048



Alla Antica Antica Osteria zanatta trovate carne alla

griglia ma anche verdure, formaggi, affettati,

antipasti di tradizione e dolci fatti in casa

Birre artigianali e d'abbazia, vini doc e tanto altro

Un nuovo banco bar con molte proposte da bere e stuzzicare



Non mancate e invitate i vostri amici!!!



Piter Rosbif Band questa è la formazione:

un trio di voci, Paola Bruniera, Silvia Roncali e Pierangelo

Barbon (in arte Piter Rosbif)

Renato Ardizzoni alla batteria

Pierluigi Sozza al basso

Orlando Negro alla chitarra

Alessandro Viola alle tastiere



style rock and roll e dintorni un po' di soul di blues di rock

e di vecchi pezzi italiani riarrangiati

Questo e' il mix che renderà coinvolgente la serata!!



per tutte le info www.anticaosteriazanatta.com/mobile/eventi.asp.



E' UTILE SAPERE CHE:

C'è un ampio parcheggio interno quindi non c''è problema di posteggio

Dal parcheggio potete accedere all ingresso del ristorante attraversando il giardino (seguire indicazioni)





se volete altre informazioni o volete prenotare potete chiamare lo 0422778048



presso ANTICA OSTERIA ZANATTA

via borgo 64

Varago di Maserada sul Piave (TV)

a 2km dall uscita Treviso Nord



locale storico del 1937 completamente rinnovato

da novembre 2019 Grigliamo per Passione

4^ generazione

Eva ed Emanuela vi accoglieranno nel loro nuovo locale di famiglia