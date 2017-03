Master di canto lirico con il soprano Francesca Scaini

Master di perfezionamento dedicato a tutti i cantanti, lirici e non. Non sono richiesti particolari doti o diplomi. Verrà sviluppato un programma e una preparazione in linea con le capacità di ogni singolo partecipante. Tre lezioni individuali nel corso dei tre giorni (31 marzo e 1 e 2 Aprile). Docente il soprano Francesca Scaini, pianista accompagnatrice prof.ssa Clelia Sossai. Partecipazione a numero chiuso. Sono ammessi uditori.