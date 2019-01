Master class di Marco Falagiani: come nasce una canzone

Dal mese di febbraio 2019 in Art Voice Academy, Centro italiano di alta formazione, Master class "Come nasce una canzone" con il compositore Marco Falagiani.



Marco Falagiani vanta venti anni di collaborazione con Giancarlo Bigazzi, autentico genio della canzone italiana con brani come Gloria, Ti amo, Rose Rosse, Ci vorrebbe il mare, Bella stronza, Cosa resterà degli anni ottanta, ecc., ha prodotto successi come Non amarmi, vincitrice del Festival di Sanremo nel 1992 e Gli uomini non cambiano di Mia Martini ed è anche l’autore della colonna sonora del film Mediterraneo, vincitore del Premio Oscar nel 1992.



Durante la Master class curata da Falagiani, “Come nasce una canzone”, si spazierà dallo studio dei modelli compositivi semplici e complessi alla struttura e taglio della canzone, all’analisi delle varie parti che lo compongono. Il corso si propone di formare musicisti che sappiano muoversi nell’ambito della composizione musicale allargando l’orizzonte anche alla scrittura dei testi.



La Master class prevede inoltre una serie di laboratori in cui i partecipanti si eserciteranno a comporre insieme canzoni, mettendo in pratica le regole imparate e dando libero sfogo al loro istinto creativo e un evento finale in cui i solisti di Art Voice Academy interpreteranno le canzoni scritte dai compositori ed autori partecipanti.



Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 nelle seguenti date:

3 febbraio 2019

3 marzo 2019

14 aprile 2019

5 maggio 2019

Maggio - giugno 2019 (due date da definire insieme ai partecipanti alla master class)



Art Voice Academy è un Centro di alta formazione nato nel 2003 a Castelfranco Veneto (Treviso) da un progetto del Maestro Diego Basso. E’ oggi punto di riferimento della musica pop – jazz e musical, italiana ed internazionale. Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Accademia che è dotata di teatro, aule e spazi didattici.



Per chi lo desidera, sono state realizzate convenzioni per il soggiorno in alberghi e strutture ricettive che si trovano vicino alla sede dell’Accademia.



Info e modalità di iscrizione

Art Voice Academy - Centro di Alta Formazione per lo Spettacolo

tel. +39 0423.724750 +39 393.9639677

email: progetti@artvoiceacademy.it

www.artvoiceacademy.it



Ufficio stampa Art Voice Academy

ufficiostampa@artvoiceacademy.it

+ 39 327.9588858