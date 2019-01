Master class con Vittorio Matteucci: la voce non mente

Dal mese di febbraio 2019 in Art Voice Academy, Centro italiano di alta formazione, Master class "La voce non mente" con Vittorio Matteucci. Vittorio Matteucci è noto al grande pubblico per il celebre ruolo di Frollo in Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante. E’ un grande mattatore del palcoscenico, appassionato di musica napoletana e della canzone d’autore. Artista che sa coniugare la passione per la musica e quella per il teatro approdando al musical. Notre Dame de Paris, Tosca, Romeo e Giulietta sono solo alcuni degli spettacoli nei quali è stato interprete e protagonista confermando sempre il suo amore per il palcoscenico. Fra i principali argomenti che si affronteranno nella Master class: l’uso della voce e delle tecniche di respirazione, elementi di dizione, regole fondamentali della comunicazione teatrale, esecuzione di una canzone, recitazione. Un viaggio nel canto che oltre ad una crescita professionale, come spiega Matteucci ci permetterà di imparare ad ascoltare la nostra voce e la voce degli altri, il respiro dell’anima, della vita. Nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, nelle seguenti date:



16 e 17 febbraio 2019

16 e 17 marzo 2019

06 e 07 aprile 2019

18 e 19 maggio 2019

Maggio e giugno 2019 (date da definire concordando con i partecipanti alla master class)



Art Voice Academy è un Centro di alta formazione nato nel 2003 a Castelfranco Veneto da un progetto del Maestro Diego Basso. E’ oggi punto di riferimento della musica pop – jazz e musical, italiana ed internazionale. Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Accademia che è dotata di teatro, aule e spazi didattici. Per chi lo desidera, sono state realizzate convenzioni per il soggiorno in alberghi e strutture ricettive che si trovano vicino alla sede dell’Accademia.



Info e modalità di iscrizione

Art Voice Academy - Centro di Alta Formazione per lo Spettacolo

tel. +39 0423.724750 +39 393.9639677

email: progetti@artvoiceacademy.it

www.artvoiceacademy.it