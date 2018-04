Masterclass con Roberto Casalino

Il cantautore Roberto Casalino ospite di MusicArt a Treviso

L’autore di “L’essenziale” docente del corso “Scrittura e composizione di una canzone”.

Roberto Casalino è un noto cantautore italiano che deve la sua fama ai due singoli di successo scritti per Giusy Ferreri “Non ti scordar mai di me” e “Novembre”. Vanta collaborazioni con i principali cantanti italiani quali Antonello Venditti, Elisa Toffoli, Emma Marrone, Tiziano Ferro, Francesca Michielin, Alessandra Amoroso. È anche autore della canzone “L’essenziale” con cui Marco Mengoni si è aggiudicato la vittoria al Festival di San Remo nel 2013.

Il 19 e 20 maggio 2018 il cantautore sarà il docente della masterclass “Scrittura e composizione di una canzone” proposto da MusicArt, la cittadella dei musicisti fondata a Treviso da Francesco Zanini.

Il Master della durata di 16 ore con Roberto Casalino, focalizzerà l’attenzione sugli aspetti più importanti e necessari per la scrittura e composizione di una canzone, oltre agli aspetti puramente “burocratici” del “mestiere”. Si partirà dal ruolo dell’autore oggi nell’industria musicale e si toccheranno diversi punti, come ad esempio l’importanza di costruirsi un proprio stile, la struttura di una canzone e le “regole” della radiofonicità, lo sviluppo di una melodia efficace, la realizzazione di una demo con l’ausilio della tecnologia, la figura dell’editore e il supporto di una major e molto altro.

Il corso si pone lo scopo di mettere le basi teoriche per lo sviluppo del testo di una canzone ma non tralascia l’aspetto pratico come l’ascolto di un brano inedito e l’analisi istantanea della canzone proposta.

Un appuntamento da non perdere per chi è desideroso di apprendere i “segreti” del mestiere da un vero professionista!

Per info contattare:

MusicArt

Tel. (+39) 0422 17 48 46 3

info@musicartreviso.it

https://www.musicartreviso.it/masterclass-musica-treviso/scrittura-composizione-canzone-roberto-casalino/