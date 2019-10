Matt "The drifter" @Caten Pub

Hey folks...

Il 16 novembre ritornerò a suonare in quello che è senza dubbio il locale al quale sono più affezionato.

Serata in acustico per la presentazione del VIDEO del mio nuovo album(OUTLAW HUG) che verrà lanciato ufficialmente il 17 gennaio 2020 nel meraviglioso e suggestivo TEATRO ACCADEMICO di Castelfranco V.to.

Prima, durante e dopo il concerto sarà possibile acquistare le prevendite per il Teatro in modo da assicurarsi un posto per questo evento unico e irripetibile.

Le sorprese non sono finite però, d'altronde non posso svelarvi tutto adesso ahahahahah....quindi vi aspetto a questo concerto molto intimo ed essenziale dove ritornerò alle origini.

Ci vediamo al Caten Pub, h 22.00 ,non mancate.

Let's folk!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------

Consigliata prentazione.

351 599 0905



Stars & Stripes