Matt the drifter all'Osteria della birra

✦Sabato 13 Luglio ✦

Osteria della Birra San Gabriel

LIVE: Matt and his "Drifters"



MATT”THE DRIFTER”



Matteo Favero,in arte Matt ”The Drifter”,è un cantautore stile Country/Folk Americano.

All’età di 18 anni inizia a suonare la batteria e dopo pochi mesi entra in una tribute band

AC/DC,che lascierà dopo qualche anno perché catturato dal suono del basso elettrico.

Con questo strumento,accompagnando diverse band occasionali, il feeling e il groove che

sente per la musica cambiano radicalmente,assumendo un tono più dolce e melodico dato

dal Blues.

Ma tutto cambiò quando,puramente per caso,ascoltò una canzone di Alan Jackson (Long

long way).

Da quel momento lasciò tutti i progetti precedentemente avviati per buttarsi a capofitto in

questo nuovo stile musicale:Il Country,il Folk.

Stanco però di cover e tribute band,sempre più immerso in questa nuova realtà con mille

sfumature, decide di avviare un suo progetto personale. Nasce così: Matt ”The Drifter”.

Si propone al pubblico con un genere di musica semplice,essenziale,melodico,che parla

principalmente di emozioni,quotidianità e sensazioni vissute personalmente.

Chitarra acustica e armonica sono gli strumenti che usa per esprimere la sua musica.

Ispirato ai suoi più grandi idoli:Gillian Welch, David Rawlings, Milk Carton Kids, Colter Wall,

cerca di portare avanti un progetto basato sull’old time music inserendo comunque

elementi della musica moderna.

Lui la pensa cosi’:



-I'm not a musician

-I'm not a singer

-I’m a poor windscreenwasher trying to do my job

under the rain!!!

Let’s folk!!!



Formazione della serata:

Matt"The Drifter"-Voce,Chitarra acustica,armonica

Alessandro Terramagra-Chitarra elettrica

Vincenzo terramagra-Tastiere



INFO LINE & PRENOTAZIONE TAVOLI:

Tel: 0422 178 6241

LOCATION:

Via della Vittoria, 2

Ponte di Piave