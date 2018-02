Matteo Sansonetto Blues Revue live

Sabato 24 febbraio (ore 22:00) Matteo Sansonetto Blues Revue è in concerto al Corner Live dell’Inverness Pub di Mareno di Piave con l’ultimo disco «My Life Began To Change». Nato a Jesolo, eclettico e preparato musicista, Matteo Sansonetto è uno dei più attivi bluesman della scena italiana. Chitarrista dallo stile tipicamente influenzato dalle sonorità del Chicago Blues, è dotato di una notevole voce soul e di uno stile chitarristico grintoso ed essenziale. Durante la sua carriera ha suonato con gli artisti italiani Enrico Crivellaro e Paolo Bonfanti e con gli stranieri James Thompson, Carl Wyatt, Archie Lee Hooker (nipote del compianto John Lee Hooker) e Pistol Pete.



Il suo peregrinare tra il natio Veneto e gli USA ha affinato il suo stile sempre più, fino a farlo approdare nell’estate 2014 allo storico Joy Ride Studio di Chicago, dove Matteo registra il suo ultimo album, My Life Began To Change, suonato da una vera e propria All star band : Breezy Rodio, Roosevelt Purifoy, Brian Burke, Marty Binder, Bill Overton e Doug Scharf, quest’ultimo famoso per la sua lunga collaborazione con Ray Charles. Il CD, uscito per l’etichetta statunitense Wind Chill Records, è stato subito recensito positivamente dalle più importanti testate blues del mondo. Il bluesman di Jesolo è inoltre uno dei pochi musicisti europei a essere recensito dall’autorevole Chicago Blues guide.



Matteo è costantemente in tour in giro per l’Italia. Con la band del suo produttore e mentore Breezy Rodio ha suonato nei più famosi locali blues di Chicago: The House of Blues, Rosa’s Lounge, Blues on Halsted e Kingstone Mines, riconosciuti come i più importanti locali blues della scena internazionale. Il blues della Matteo Sansonetto Blues Revue è un rincorrersi di note tra la chitarra, la voce del leader e i fiati, che creano quel pathos tipico delle big band, sopra una sezione ritmica che detta magistralmente i tempi. Sul palco: Matteo Sansonetto voce e chitarra, Claudio Zulian piano e organo, Pierluigi Volpini tromba, Danilo Scaggiante sax, Lorenzo Miatto basso, Marco Campigotto batteria.

