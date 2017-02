Mattorosso presenta: "Tradizione a Km0: Radicchio"

Terzo appuntamento del nuovo ciclo “Tradizione a Km0” alla scoperta delle eccellenze alimentari del nostro territorio. Un grazie particolare ai partner dell'iniziativa: Birrificio ELAV, Azienda Agricola Casa Loffia, Azienda Agricola Ponte Vecchio, Macelleria Toresan e Macelleria Km30.



Giovedì 16 Febbraio alle ore 20.30 vi aspettiamo per un entusiasmante viaggio del gusto...E’ il momento del radicchio, il fiore d’inverno! E’ il momento del fiore d’inverno, il prodotto tipico per antonomasia della Marca Trevigiana. Treviso e Castelfranco ne sono i principali poli di produzione: rispettivamente con il Radicchio Rosso di Treviso, nelle varietà precoce e tardivo, dal sapore gradevolmente amarognolo e dalla consistenza croccante, e il Radicchio Variegato di Castelfranco, le cui foglie oscillano dal dolce all’amarognolo molto delicato.

Per ricevere l’Indicazione di Origine Protetta entrambe le varietà devono essere coltivate nell’area tipica e rispettare un rigido disciplinare di produzione. Consumate da crude queste cicorie soddisfano anche i palati più raffinati, ma cotte possono trasformarsi in piatti davvero gustosi ed eleganti…provare per credere!

