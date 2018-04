Glauco Mauri e Roberto Sturno al Teatro Comunale con "Finale di partita"

Di Samuel Beckett, con Elisa Di Eusanio, Mauro Mandolini, regia Andrea Baracco, scene e costumi Marta Crisolini Malatesta, musiche James Vezzani.

“Ho sempre considerato Beckett non uno scrittore del teatro dell’assurdo ma un grande poeta della difficoltà del vivere dell’uomo.” Glauco Mauri e Roberto Sturno tornano a Beckett con Finale di partita, testo cardine e paradigmatico del Novecento. Scritto nel 1956 come in molti suoi lavori Beckett, Premio Nobel per la Letteratura del 1969, parla della condizione umana segnata dalla sofferenza e dall’assurdità "dell’essere”. La vita dell’uomo è tragica e infelice, ma “niente è più grottesco del tragico” e “niente è più comico dell’infelicità”. Due grandissimi del teatro italiano si cimentano con uno dei testi più amati e apprezzati del grande drammaturgo irlandese. "È la tragedia del vivere che diventa farsa o è la farsa del vivere che diventa tragedia?” Il teatro continua a interrogarsi e a interrogare.