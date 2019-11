Max Solinas con “Il lupo e l’equilibrista” @semochileze2019

Il terzo appuntamento di Semo Chi Leze 2019 ospita Max Solinas e il suo ultimo romanzo "Il lupo e l’equilibrista".



La storia di un'amicizia singolare e senza tempo: quella tra un uomo desideroso di ritrovare sé stesso e il lupo che gli ha insegnato a guardare la realtà con occhi nuovi. Una storia schietta e sincera che ci esorta a guardare la montagna con rispetto per farne una maestra di vita.



Max Solinas e Arja vivono insieme da 8 anni nei boschi di Cison di Valmarino. Max è un artista, Arja è una lupa, figlia di animali del circo, salvata da una veterinaria che l’ha regalata a Max. Addomesticarla, o meglio creare un codice di convivenza, non è stato facile, racconta Max, hanno trascorso un mese da soli tra i boschi e alla fine lei lo ha accettato nel suo branco.



Dovreste proprio conoscerlo, insomma, Max: a chiacchierare con lui ci sarà Pino Cortese (squadra alpinistica dell’ANA di Treviso e Caposquadra della Protezione Civile del Comune di Riese Pio X).



Ingresso gratuito, ampio parcheggio, serata al coperto!

Al termine della presentazione, il consueto rincaldo targato Macondo Express



SEMO CHI LEZE è la rassegna letteraria organizzata dall’Associazione Macondo Express in collaborazione con Libreria Ubik Castelfranco Veneto e gode del patrocincio del Comune di Riese Pio X.