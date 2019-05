May Day: musica e festa in Piazza Trentin

Per festeggiare la fine di maggio e sperare in un giugno più caldo e soleggiato, Osteria La Roggia, Shiraz Wine Store e Suonica hanno deciso di organizzare "May Day", l'evento destinato ad accendere gli ultimi giorni di una piovosa primavera trevigiana. L'appuntamento, a ingresso gratuito, è in Piazza Silvio Trentin nel cuore di Treviso. Dalle ore 18 fino a mezzanotte musica, cibo, drink e tanto divertimento per ballare in compagnia e passare una serata di puro svago per dare inizio al weekend. In consolle ci saranno Luca Bogoni e Ant One. Che la festa abbia inizio.