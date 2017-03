Mecna in "Lungomare Paranoia" tour @New Age Club

Dopo aver registrato il tutto esaurito nelle prime date del tour MECNA arriva venerdì 10 marzo al New Age Club di RONCADE per presentare dal vivo il nuovo album "Lungomare Paranoia", unica data in Veneto. Il rapper foggiano sarà supportato dal dj e producer Lvnar e da Alessandro Cianci ai synth, chitarra elettrica e voci: il nuovo show dalle atmosfere internazionali sarà ancora più trascinante, accompagnato da visual inediti che arricchiranno di nuove suggestioni i brani di "Lungomare Paranoia" e le hit di "Laska", "Disco Inverno" e dei suoi primi Ep nuovamente riarrangiate per l'occasione. Ingresso: 12 euro (prevendite: (http://bit.ly/newagemecna)



MECNA con il suo nuovo album "Lungomare Paranoia", uscito a sorpresa Venerdì 13 Gennaio per Macro Beats distribuito da A1 Entertainment, ha da subito suscitato grande interesse tra fan e addetti ai lavori, debuttando al nono posto della classifica FIMI dei dischi più venduti e all'ottavo posto nei vinili.



MECNA ha dato massima importanza alla ricerca sonora, cercando formule innovative ed esplorando territori elettronici sempre più sperimentali ed evocativi, un lavoro coraggioso che prende definitivamente le distanze dagli schemi e dalle sonortià che caratterizzano il rap italiano. I brani raccolgono riflessioni intime e personali, capaci di parlare a una generazione che guarda con paura al futuro e che si è da subito riconosciuta nei suoi testi confidenziali e diretti.