Meditazione alchemica: focus sulle emozioni

Lancia un intento, diventa totale nella meditazione attiva di Osho e lasciati guidare verso la sua realizzazione. L'intento della Meditazione Alchemica per il trimestre gennaio-marzo è orientato nell'area delle emozioni.

Ecco gli altri trimestri: corpo (settembre-novembre) [concluso] spirito (aprile-giugno) [in arrivo!]. La meditazione è trasformazione per eccellenza. Entri in uno stato di quiete nel quale le vibrazioni delle tue cellule si elevano, consentendoti di contattare gli strati più sottili e profondi del tuo essere e di allinearti a frequenze di luce.