Meditazione Kundalini: la meditazione attiva di Osho in riva al lago

Ogni meditazione attiva ideata da Osho si compone di alcuni stadi durante i quali si possono scaricare le tensioni sia fisiche che emotive e mentali, per poi giungere naturalmente a uno stato di quiete interiore, la meditazione.

Ingresso con offerta responsabile. La meditazione si terrà in via Nogarè 20, a Quinto di Treviso. In caso di pioggia: Libero Fluire, via Garibaldi 20, Quinto di Treviso. Bisognerà portare un telo mare, un materassino e una coperta per distendersi nella fase finale e uno spray antizanzare. Prenotazione obbligatoria ai seguenti numeri di telefono:

↪ Roberta cell e WA 320 4103952 - info@robertamarzola.it

↪ Monica: cell 340 3962154