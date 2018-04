Meditazione attiva in riva al lago

Per inaugurare il nuovo ciclo di meditazioni presso Associazione Ambra, che inizierà a maggio, giovedì 3 maggio dalle ore 18 praticheremo una meditazione attiva di Osho in riva al lago, a diretto contatto con l'energia della natura!



Le meditazioni attive di Osho creano un percorso di autoconoscenza a partire dal corpo, che consente di focalizzare l'attenzione su:

❃ blocchi energetici condensati in alcuni punti fisici, per scioglierli e allentarli dolcemente,

❃ punti di forza, per renderli vivi e attivi.



Ogni meditazione attiva ideata da Osho si compone di alcuni stadi durante i quali si possono scaricare le tensioni sia fisiche che emotive e mentali, per poi giungere naturalmente a uno stato di quiete interiore, la meditazione.



✦✦✦ ✦✦✦

INGRESSO CON CONTRIBUTO RESPONSABILE SU PRENOTAZIONE

DOVE: via Nogarè 20, Quinto di Treviso



Porta un telo mare e se vuoi un materassino per distenderti nella fase finale



INFO E PRENOTAZIONI

↪ Roberta cell e WA 320 4103952 - info@robertamarzola.it

↪ Monica: cell 340 3962154

✦✦✦ ✦✦✦



Con Roberta Marzola - Facilitatrice e giornalista, ricercatrice spirituale e ideatrice dei laboratori "Qualcuno ci ama", "Facebook Consapevole", "CONSAPEVOLvere", Camminata Alchemica 29 aprile, Camminata Alchemica dei 5 Sensi - serata di presentazione. Conduce Insieme è più Facile - Laboratorio Gratuito di Treviso.

Tiene sessioni individuali per il riequilibrio energetico.