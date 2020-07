Meditazione Kundalini in riva al lago

| Venerdì 12 giugno ore 18.30

| Lago Al bacino, Quinto di Treviso

| Massimo 15 persone

| Adatto a tutti



La Kundalini è una meditazione attiva ideale da praticare all'ora del tramonto. Stimola la trasformazione delle energie terrene in energie spirituali, alleggerisce dal carico della giornata e prepara a una notte armoniosa.



☯️☯️☯️

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Nel rispetto delle normative vigenti, ciascun partecipante porterà il proprio materassino e rispetterà le distanze indicate dall'insegnante.

Per questo sono disponibili al massimo 15 posti.

In loco sarà disponibile gel disinfettante per le mani.

In caso di pioggia, la meditazione si terrà presso Libero Fluire, via Garibaldi 20, Quinto di Tv.



☯️☯️☯️

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@robertamarzola.it

Cell, WA: Roberta 320 4103952 - Monica 340 3962154