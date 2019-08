Meditazione kundalini al lago di Quinto di Treviso

La Kundalini è una meditazione attiva ideale da praticare all'ora del tramonto. Stimola la trasformazione delle energie terrene in energie spirituali, alleggerisce dal carico della giornata e prepara a una notte armoniosa.



Le meditazioni attive di Osho sono pratiche semplici, efficaci, adatte a tutti e ricche di benefici. In caso di pioggia, la meditazione si terrà presso Libero Fluire, via Garibaldi 20, Quinto di Tv. Ingresso con contributo responsabile su prenotazione. Prenotazioni: Roberta 320 4103952 - Monica 340 3962154