Meditazione Kundalini in riva al lago

Le meditazioni attive vennero create dal maestro spirituale Osho nella seconda metà del XX secolo, come via alla meditazione per l'uomo occidentale.



☯️☯️☯️

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Nel rispetto delle normative vigenti, ciascun partecipante porterà il proprio materassino e rispetterà le distanze indicate dall'insegnante.

Per questo sono disponibili al massimo 15 posti.

In loco sarà disponibile gel disinfettante per le mani.

In caso di pioggia, la meditazione si terrà presso Libero Fluire, via Garibaldi 20, Quinto di Treviso.



☯️☯️☯️

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@robertamarzola.it

Cell, WA: Roberta 320 4103952 - Monica 340 3962154