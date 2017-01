Meditazione on line - "Ora più che mai, meditiamo"

MASTERCLASS DI MEDITAZIONE HEARTFULNESS Unisciti a noi per 3 video online di meditazione "Masterclass", condotte da Daaji, insegnante internazionale del movimento Heartfulness, nei giorni 1, 2, 3, febbraio 2017. Le masterclass saranno disponibili online ogni giorno, iniziando da mezzanotte ed accessibili durante tutto il giorno. Ogni sessione durerà circa 1 ora. Le nostre masterclass di febbraio sono offerte per tutti coloro che non hanno mai provato e per sostenere le oltre 800.000 persone che hanno partecipato nel mese di gennaio, fornendo ulteriori opportunità di imparare le tecniche Heartfulness. COSTI: Le masterclass e le iniziative Heartfulness in generale sono sempre offerte GRATIS. REGISTRATI SU: http://www.meditazioneheartfulness.it/wp/masterclass ARGOMENTI: Mercoledì 1 febbraio: RILASSATI - ESPANDERE LA COSCIENZA- Nella prima classe, imparerai il rilassamento Heartfulness per un benessere fisico, così come la meditazione Heartfulness guidata sulla sorgente di luce all'interno del proprio cuore. Giovedì 2 febbraio: RINGIOVANISCI - SEMPLIFICARE- Nella seconda classe, sarai guidato attraverso una semplice tecnica di ringiovanimento per rilassare la mente alla fine della giornata, lasciando andare tensioni ed emozioni, semplificando così la tua vita. Venerdì 3 febbraio: CONNETTI - CON IL TUO SE INTERIORE - Nella terza classe, imparerai a connetterti con il tuo sé interiore ascoltando la voce del cuore, ad osservare i tuoi sentimenti più profondi, fare scelte sagge e tessere il tuo destino. IMPARERAI A: - Rilassarti per un benessere fisico - Rendere la meditazione più profonda - Lasciar andare gli stress emotivi, ricaricarti - Prendere decisioni ispirate - Coltivare relazioni - Meditare sul cuore - Ignorare i pensieri - Connetterti al tuo Sé interiore - Trovare la forza interiore - Scoprire la gioia interiore - Sperimentare la Trasmissione - Rilassare la mente a fine giornata - Osservare i tuoi sentimenti più profondi - Sviluppare fiducia ed equilibrio A PROPOSITO DI HEARTFULNESS: "Molti leader di pensiero oggi riconoscono nell'universo interiore del cuore la prossima frontiera dell'espansione della coscienza, e pertanto dell'evoluzione umana. Il cuore ci dà forza interiore, coraggio, innata compassione, empatia e bontà, e ci permette di rispettare la diversità di opinioni, di idee e di modi di vivere" ha detto Kamlesh Patel. "Siamo certi che condividere il metodo Heartfulness vi aiuterà ad ascoltare la voce del cuore e, pertanto, a gestire magistralmente la vostra vita". Heartfulness è un modo inclusivo e non dogmatico di sperimentare e mantenere la tranquillità interiore, l'equilibrio e la pace della mente - solo alcuni dei risultati naturali di questa meditazione armoniosa che si fonda sul silenzio del cuore. "In passato, la pratica Heartfulness era primariamente a disposizione di quanti la scoprivano attraverso il passaparola, ma ora è accessibile a tutti attraverso conferenze pubbliche, seminari online e webcast" ha spiegato Victor Kannan, Direttore dell'Heartfulness Institute del Nord America. "Dal 2015, in occasione di eventi interattivi su larga scala in India, Europa, Nord America e Australia, centinaia di migliaia di persone hanno imparato le tecniche di rilassamento e di meditazione Heartfulness. Ora siamo lieti di offrire sessioni online al mondo intero". ORIGINI E PRESENZA GLOBALE: Heartfulness è un approccio aperto e flessibile al sistema di meditazione Raja Yoga chiamato Sahaj Marg, fondato all'inizio del 20° secolo e formalizzato in organizzazione nel 1945. Più di settant'anni dopo, Heartfulness è stato adottato a livello mondiale da quanti desiderano una pratica semplice, basata sul cuore, che li aiuti a rendere più ricca la vita. Gruppi della società civile, organizzazioni governative, scuole, università e imprese stanno portando questo metodo all'interno dei propri luoghi di lavoro. In 130 paesi, e con il supporto di 7.000 formatori volontari certificati, oltre un milione di persone praticano oggi Heartfulness. Questo numero continua a crescere a livello globale attraverso centinaia di Centri Heartfulness presenti in tutto il mondo. SU Kamlesh D. Patel (Daaji): Noto a molti come Daaji, Kamlesh D. Patel è la quarta guida della tradizione della meditazione Heartfulness. Capace di ricoprire i tanti ruoli di un moderno insegnante, può con grande agio meditare con un gruppo di praticanti nella sublime quiete di un ashram himalayano, e insegnare la meditazione a migliaia di persone in una conferenza internazionale a Lione, in Francia, o a Los Angeles, in California per rivolgersi perfino alle reclute di un'accademia di polizia a Delhi o condividere consigli sulle abilità utili per la vita con gli studenti in un campus di scuola superiore a Mumbai. Oratore prolifico e scrittore, di lui si può leggere, ad esempio, la serie di testi sull'evoluzione della coscienza. Per saperne di più: www.daaji.org SULL'HEARTFULNESS INSTITUTE L'Heartfulness Institute è un'organizzazione non-profit che promuove il benessere e l'auto-sviluppo attraverso la meditazione, la ricerca e la formazione. L'Istituto offre programmi per singoli, imprese, dipartimenti governativi e forze armate, scuole e università, comunità rurali e gruppi della società civile in tutto il mondo, supportati da istruttori certificati, che sono volontari e che offrono tempo e competenze a questa causa sociale. http://www.meditazioneheartfulness.it/