Meditazione online per l'equinozio di Primavera: da buio a luce

In questo particolare momento storico, sembra prevalere il buio con tutte le emozioni connesse (paura, panico, preoccupazione, ansia, fastidio, insofferenza, sofferenza...). Se, da un lato, non è possibile ignorare questo tipo di richiamo, quantitativamente molto potente, dall'altro ciò che possiamo fare è creare in ciascuno di noi un nuovo equilibrio fra luce e ombra.

Poiché nessun elemento esiste senza il suo opposto:

🌺 riconosceremo il buio per accogliere la luce.

🌺 Transiteremo dalla prevalenza del buio alla prevalenza della luce.

🌺 Sceglieremo di nutrire, giorno dopo giorno, la nostra luce, per mantenere più stabilità ed essere centrati, pronti a sostenere le sfide.

