Meditazioni attive di Osho: la meditazione per gli occidentali Sabato 25 marzo ore 9.30-11 Quanto è difficile sedersi a gambe incrociate e praticare la meditazione? L'intuizione di Osho, maestro contemporaneo, fu tanto semplice quanto geniale: gli occidentali hanno stili di vita che richiedono una fase preparatoria alla meditazione. Ogni meditazione attiva ideata da Osho, infatti, si compone di alcuni stadi durante i quali si possono scaricare le tensioni sia fisiche che emotive e mentali, per poi giungere naturalmente a uno stato di quiete interiore, la meditazione. Sperimenteremo diverse meditazioni (Kundalini, Devavani, Nadabrama, Nataraj, ecc.) e al termine amplificheremo l'esperienza in un cerchio di condivisione. ➡ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: info@robertamarzola.it - cell 320 4103952 Con Roberta Marzola - Facilitatrice e giornalista, ricercatrice spirituale e ideatrice dei laboratori "Qualcuno ci ama" e "Facebook consapevole - Per potenziare la tua energia"