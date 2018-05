Da venerdì 18 maggio, praticheremo una meditazione attiva settimanale, dalle ore 18 alle 19.45, presso Associazione Ambra (via Garibaldi 20, Quinto di Treviso).



Le meditazioni attive di Osho creano un percorso di autoconoscenza a partire dal corpo, che consente di focalizzare l'attenzione su:

❃ blocchi energetici condensati in alcuni punti fisici, per scioglierli e allentarli dolcemente,

❃ punti di forza, per renderli vivi e attivi.

❃ la nostra essenza più profonda



Ogni meditazione attiva ideata da Osho si compone di alcuni stadi durante i quali si possono scaricare le tensioni sia fisiche che emotive e mentali, per poi giungere naturalmente a uno stato di quiete interiore, la meditazione.



✦✦✦ ✦✦✦

INGRESSO CON CONTRIBUTO RESPONSABILE SU PRENOTAZIONE

DOVE: Associazione Ambra, via Garibaldi 20, Quinto di Treviso



Porta un materassino e se vuoi una coperta.



INFO E PRENOTAZIONI

↪ Roberta cell e WA 320 4103952 - info@robertamarzola.it

↪ Monica: cell 340 3962154

✦✦✦ ✦✦✦



Con Roberta Marzola - Facilitatrice e giornalista, ricercatrice spirituale e ideatrice dei laboratori "Qualcuno ci ama", "Facebook Consapevole", "CONSAPEVOLvere", Camminata Alchemica 10 giugno, Camminate Alchemiche dei 5 Sensi (maggio-giugno). Conduce Insieme è più Facile - Laboratorio Gratuito di Treviso.

Tiene sessioni individuali per il riequilibrio energetico.