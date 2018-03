Meet your Jam allo Spazio Mavv

Spazio Mavv, MEET YOUR VIBES Music Studios e Spazio Musica – Progetto Giovani Vittorio Veneto



PRESENTANO:



★ MEET YOUR JAM ★



> > >sabato 10 marzo 2018< < <

dalle ore 21:00 ★FREE ENTRY★



Dopo le splendide serate precedenti, ritorna a grande richiesta "Meet Your Jam"! La Jam session musicale aperta a tutti i musicisti che abbiano voglia di esprimersi, divertirsi e condividere una serata speciale a base di buona musica e libertà di espressione!



Offriamo ai musicisti tutta l'attrezzatura necessaria per creare una performance:

- Batteria

- Amplificatori per Chitarra e Basso

- Tastiera

- Microfoni

- Impianto Audio

Chiunque abbia altri strumenti da aggiungere è totalmente libero di portarli.



La serata inizierà alle ore 21 circa e andrà avanti fino ad orario non definito, finchè ci saranno musicisti che avranno voglia di suonare!!

Sarà a completa disposizione il servizio bar.



Rivolgiamo allora un caloroso invito a tutti i musicisti di qualsiasi età, genere, strumento a partecipare a questo evento!

Invitiamo, ovviamente, anche i non musicisti a venire ad ascoltare insieme agli amici uno spettacolo pieno di creatività e divertimento!



Vi aspettiamo!!!