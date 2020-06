Memorial Giorgio Schiavon: tutto pronto per la sesta edizione

Tornano i tornei di 4^ categoria a Treviso dal 26 giugno con il tabellone maschile e femminile di singolare. Per la VI° edizione del "Memorial Giorgio Schiavon" tabellone maschile limitato a 64 posti e femminile a 48; la grande novità del campo tecnologico di Eyes On nel campo centrale per la ripresa delle partite e la diretta in streaming ogni sera.

Iscrizioni entro il 24 giugno ore 14 a questo link: https://bit.ly/2AYmePw