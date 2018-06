Incontro "Menopausa con meno paura"

L'ultimo appuntamento del percorso formativo "Ben-essere 360°" è dedicato a tutte le donne e anche agli uomini che devono comprendere come stare loro accanto!

Conduce l'incontro la Naturopata Vania Lot.



Scopriremo quali rimedi naturali aiutano chi è in menopausa, chi si sta avvicinando e chi ci è ancora lontana, per prevenire tutti gli effetti collaterali: cioè saper agire fin da subito per individuare cosa fare e arrivare preparate!



Saranno trattati i seguenti argomenti:



- Conoscere i vari disturbi della menopausa

- I xenoestrogeni: un veleno da prevenire

- Piccoli accorgimenti preventivi

- Disturbi dell'apparato locomotore, rimedi naturali

- Disturbi vasomotori, rimedi naturali

- Disturbi dell'apparato genito-urinario

- Disturbi dell'umore

- Mutamenti del metabolismo

- Tecniche naturali per tutti

- I messaggi del corpo legati alla menopausa



"“E’ sempre il momento giusto per iniziare a prenderti cura di te stesso”!



Vania Lot è Naturopata, Riflessologa, Iridologa, esperta di Alimentazione naturale. Analizza la funzionalità dell’individuo attraverso la valutazione Iridologica, naturopatica , i test di Kinesiologia applicata e L’EAVI. Aiuta a conoscere il percorso migliore per rimanere in salute e ripristina l’equilibrio bioenergetico-funzionale dell’organismo. Operatrice Reiki, utilizza tecniche di Shiatsu, Riflessologia della mano e del piede, Riflessologia facciale (Dien Chan), craniosacrale, moxibustione(moxa), coppettazione (cupping terapy),Tong Reng , Fiori di Bach. Lavora con donne in gravidanza per un sostegno naturale in questo momento importante della vita e supporta i genitori durante la crescita dei bambini per educarli ad un sano stile di vita predisponendo una corretta prevenzione per evitare le problematiche. Docente di Floriterapia, Alimentazione Naturale ed Erboristeria. Diffonde temi di salute naturale e consapevole.

www.vanianaturopata.it



INFO E PRENOTAZIONI :

Robe Turche

Tel. 391 4360734 robeturche@gmail.com