"I Mercanti del Medioevo" al Museo di Oderzo Cultura

Primo appuntamento legato agli approfondimenti di “Racconti di mare e terra”, la mostra temporanea in corso presso il museo archeologico di Oderzo Cultura. Dopo l’inaugurazione di sabato scorso, l’esposizione che attraverso le cartografie ripercorre “Venezia e Oderzo al tempo della Serenissima”, venerdì 23 marzo alle ore 20,30, aprirà gratuitamente le porte al pubblico per raccontare i mercanti nelle vie del Medioevo e la triaca (farmaco che in quel periodo divenne celebre per le sue proprietà miracolose).

A guidare la serata è Ferdy Hermes Barbon, specialista in gliptografia e simbolismo Medievale: con lui il pubblico scoprirà i suoi itinerari avventurosi, pieni di imprevisti e a volte pericolosi, che spesso sfidavano l’ignoto e le specializzazioni nella vendita di tessuti, spezie o medicinali.

Appuntamento presso il Museo archeologico “Eno Bellis” in via Garibaldi, dalle ore 21,00. Ingresso gratuito.