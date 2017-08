V.V.BIO 2017

°°°°°°°°°°°°° XXIV EDIZ. °°°°°°°°°°°°



BIOLOGICO... non una moda, non un modo di dire, non un mito...



BIO-LOGICO=in armonia e rispetto della vita.



La Mostra-Mercato del Biologico di Vittorio Veneto è nata più di 20 anni fa, ed è stata una tra le prime fiere a celebrare il BIOLOGICO, come stile di vita...NONSOLOCIBO, quindi, ma ABITARE, VIVERE, CRESCERE e STAR BENE in equilibrio con I ritmi di nostra Madre Terra. IL CONCETTO DEL "BIOLOGICO" NON E' UNA NOVITA', quindi, solo un ritorno alle nostre radici, all' ascolto della Natura...della nostra vera "natura"...



TANTE PROPOSTE, tutte accreditate, selezionate e seriamente impegnate nel proporvi uno stile di vita più sostenibile...ANCHE PER CHI VIVE, SUO MALGRADO, LONTANO DALLA NATURA.. UNA FIERA PER TUTTI...non solo per chi ha già scelto, e cerca approfondimenti, ma anche per chi è "sul percorso" e cerca risposte e confronto. NON SOLO MERCATO, ma una Rassegna con CONFERENZE, DIMOSTRAZIONI, INTRATTENIMENTI e TANTE ALTRE ATTIVITA'. TANTO SPAZIO ANCHE PER LE FAMIGLIE, con prodotti, incontri interessanti per i genitori e laboratori e animazione per i più piccoli



UNA FESTA PER TUTTI, quindi, in un contesto storico pieno di fascino e di interesse storico e turistico. L' APPUNTAMENTO BIO DI FINE AGOSTO rimane un riferimento ormai consolidato per tutto il Veneto,,,e non solo ! NEGLI ULRIMI ANNI LA MOSTRA-MERCATO, pur mantenendo criteri di selezione e qualità, si è ampliata anche di altri spazi di approfondimento, come quelli dedicati al BENESSERE NATURALE, alla BIOARCHITETTURA ECOSOSTENIBILE, all' ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE..anche grazie alle sinergie nate con professionisti, gruppi e associazioni locali che già operano in questo senso.