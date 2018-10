Mercatino di Natale a Badoere, ecco il programma completo

Il 16 dicembre nello storico scenario della “Rotonda” a Badoere di Morgano, sarà ospitato il secondo mercatino natalizio, un’appuntamento ormai fisso per coloro che amano la creatività e l’artigianato. Le arcate della Rotonda addobbate di luci, un grande albero di Natale ed un presepio faranno da cornice alle circa 150 bancarelle di prodotti artigianali che proporranno statuine, presepi, candele, addobbi per l’albero e la casa, sculture, ceramiche, composizioni floreali e tante altre originali idee per i vostri doni natalizi, frutto della creatività individuale.



A testimonianza del lavoro artigiano che sta dietro ogni singolo pezzo, molti espositori mostreranno sul posto la lavorazione del proprio prodotto. Uno spazio esclusivo sarà inoltre dedicato all’assaggio e alla vendita di prodotti tipici dell’enogastronomia veneta e di altre regioni italiane, con la presenza di oltre trenta espositori. Non solo artigianato e gastronomia, ad animare l’atmosfera natalizia ci sarà la presenza della “Mosson Marching Band”.

°°Mosson Marching Band°° Un’affiatato gruppo musicale formato da circa 25 musicisti e ballerine che unisce la tradizione delle Bande Italiane alle Marching Band americane: strumenti musicali unici e cura dei dettagli nella Musica vengono arricchiti da coreografie, Stile e tecnica di Marcia, oltre che da una uniforme spettacolare. Da più di 20 anni si impegna costantemente a partecipare a festival e competizioni riservate alla loro categoria sia in Italia che all’Estero, dove hanno ottenuto diversi riconoscimenti e premi. Non mancherà Babbo Natale che regalerà dolciumi ai bambini e naturalmente “vin brulè”, cioccolata calda e dolci natalizi.