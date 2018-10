Mercatino di natale a Badoere, ecco il programma

Tornano i suggestivi mercatini natalizi a Badoere di Morgano. La magnifica Piazza denominata "La Rotonda" accoglierà più di 100 espositori artigiani e hobbisti che mostreranno a tutti le opere fatte con le loro mani.



La Pro Loco del Comune di Morgano gestirà lo stand gastronomico per deliziare tutti i palati con piatti caldi e freddi, ma anche specialità invernali come il vin brulè e la cioccolata calda.



Per i più piccoli ci saranno anche due artisti di strada che si esibiranno. Resteranno a bocca aperta nel vedere le loro mille acrobazie!

Bimbobell, l'ideatore della Danza della Panza e la terza classificata come truccatrice al mondo, Arianna Barlini: entrambi pronti a far divertire, ballare e truccare grandi e piccini!