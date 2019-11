Mercatino di Natale: domenica di festa a La Rotonda di Badoere

Domenica 17 novembre arriva uno dei primi mercatini natalizi di quest'anno. Numerosi espositori da scoprire, lavorazioni fatte in loco e un angolo dedicato a tutte le specialità gastronomiche del nostro territorio e non solo. Attivo anche lo stand dove riscaldarsi con cioccolata e il nostro vin brulè. Per i più piccoli l'animazione di Bimbobell e Arianna Barlini. Non mancate.