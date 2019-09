Mercatino della 45^ Mostra mercato Marroni del Monfenera

La Pro Loco di Pederobba (TV), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per Domenica 20 Ottobre 2019, a Pederobba (TV), nell'area verde in Via Giovanni XXIII dalle ore 09:30 alle ore 21:00 il Mercatino della "45^ Mostra Mercato dei Marroni del Monfenera", che prevede la presenza di Espositori delle Tradizioni Popolari, dell'Artigianato Artistico e delle Opere d'Ingegno Creativo con Idee Regalo per la Casa ed il Tempo Libero, bancarelle di Prodotti Enogastronomici Tipici Regionali d'Italia e Specialità Alimentari Dolci e Salate Stagionali, Prodotti e Rimedi Naturali per la Cura del Corpo e del Vivere Sano.

Il programma della giornata prevede Animazioni, Laboratori Didattici, Esibizioni, Truccabimbi, Giochi Gonfiabili.

Sarà presente il Chiosco Enogastronomico che proporrà squisite Pietanze legate al Territorio e gli immancabili Marroni.



Per info Mercatino e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi