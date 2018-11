Valdobbiadene a Natale, domenica il mercatino in villa dei Cedri

Valdobbiadene a Natale torna a vestirsi a festa e lo fa con una serie di iniziative promosse dall’amministrazione comunale. Piazza Guglielmo Marconi e le vie limitrofe del centro anche quest’anno saranno decorate dalle luminarie, non senza qualche modifica e implemento esteso anche alla frazione di Bigolino.

«Il ringraziamento va a tutti coloro che si sono adoperati - spiega il sindaco del Comune di Valdobbiadene, Luciano Fregonese - per addobbare il paese, associazioni ed esercizi commerciali in primis». Il tradizionale albero natalizio troverà spazio nella piazza centrale di Valdobbiadene grazie all’impegno della Pro Loco, che per il Natale 2018 utilizzerà un abete del monte Cesen “ferito” dal maltempo di fine ottobre: un gesto di “rispetto” per la natura e di vicinanza al territorio boschivo devastato in Veneto e nel bellunese in particolare. Il Natale in paese, proprio con la Pro Loco, comincerà assieme all’Avvento con il mercatino natalizio nel parco di villa dei Cedri in programma per la prossima domenica 2 dicembre 2018 dalle ore 9 e per tutta la giornata, fra produzioni artigianali, dolci e sapori, intrattenimento e attività per bambini. Spazio anche alla cultura con la presentazione del libro “Dolci montagne” con l’autore Danilo Stramare e con la premiazione del concorso pittorico “Dentro il paesaggio”.

Senza dimenticare la solidarietà attraverso un gesto dal grande valore simbolico: gli alpini di Valdobbiadene, presenti come da tradizione al mercatino con vin brulè, cioccolata calda e dolci, devolveranno parte del ricavato delle offerte che riceveranno per il restauro della croce del monte Cesen spezzata dal maltempo il mese scorso. Coinvolti attivamente per le festività anche i commercianti valdobbiadenesi con la proposta di aderire all’addobbo coordinato delle vetrine con una damigiana natalizia appositamente allestita con luci e decori. Ma non è tutto, le vetrine degli esercizi locali potranno essere dipinte a tema dagli artisti dello staff del Treviso Comic Book Festival e i commercianti saranno anche protagonisti di un simpatico video promozionale di auguri pronto a spopolare a mezzo social. «Se i commercianti metteranno la faccia nel video - evidenzia l’assessore al turismo di Valdobbiadene, Tommaso Razzolini, è perchè c’è chi li sostiene e decide di acquistare in paese a favore di tutto il centro storico». «Rinnovo l’invito a fare acquisti nei nostri esercizi di vicinato - sottolinea poi il vicesindaco Pierantonio Geronazzo - perchè un territorio più bello passa anche attraverso il loro lavoro». E proprio le vetrine saranno oggetto di uno speciale concorso indetto dal Comune che premierà le tre più belle secondo il giudizio di una giuria popolare composta dai clienti degli stessi esercizi dove potranno trovare l’apposita cartolina-voto. Tra i votanti saranno poi estratti a sorte cinque “fortunati" che saranno premiati con dei prodotti offerti dai commercianti. La premiazione si terrà nel pomeriggio dell'Epifania, domenica 6 gennaio 2018, in piazza Marconi.

