Mercatino di primavera in centro a Montebelluna: colori, sapori e solidarietà

L’associazione Dentro Agli Eventi, con il patrocinio della città di Montebelluna ed in collaborazione con l’associazione Il Mosaico ospiterà nel weekend i prelibati prodotti delle regioni d’italiane con la manifestazione “Colori & Sapori”, manifestazione dedicata ai colori, profumi e sapori della primavera.

I fiori e le piante da frutto la faranno da padrone per offrire al pubblico un percorso di odori e profumi. Un viaggio tra le persone, i gusti ed i sapori tipici delle regioni italiane che vivono appieno le loro radici enogastronomiche, in programma dal 5 al 7 aprile a Montebelluna in Corso Mazzini, nella zona pedonalizzata, dalle ore 09 alle 21. All’evento hanno data la loro adesione dieci regioni: Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Piemonte, Veneto, Sicilia, Liguria, Abruzzo e Trentino Alto Adige.

Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 aprile, inoltre, saranno presenti con i propri stand gli operatori del proprio ingegno e fantasia che coloreranno le strade con straordinarie creazioni fatte totalmente a mano, per poter offrire ai visitatori la possibilità di un regalo utile ed unico. Non solo, "Colori & Sapori" è anche solidarietà: tutti gli operatori presenti alla manifestazione aderiscono infatti alla raccolta fondi destinata ad un’associazione di Montebelluna. Uno spazio sarà dedicato all'Associazione Italiana contro la Leucemia (AIL) che distribuirà dépliant informativi e uova di Pasqua con lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel campo della leucemia e di organizzare un’adeguata assistenza sanitaria e sociale ai malati durante il lungo e travagliato periodo di malattia. Altra iniziativa importante rivolta ai negozianti di Montebelluna sarà “Vetrine Addobbate” con i colori della primavera con cui sarà la miglior vetrina premiata con una targa ricordo dell’evento.