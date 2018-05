Oipa, un mercatino dell'usato pro-animali

MORIAGO DELLA BATTAGLIA Mercatino solidale dell'usato con abiti e accessori moda e per la casa, arredamento finalizzato alla raccolta fondi per il sostentamento e cure degli animali abbandonati ospitati dall'Oipa di Treviso. Chiunque abbia del materiale usato e non, in buono stato da donare per l'iniziativa invii contatto in privato o mail a treviso@oipa.org