"Mi Piace": a Godega arriva il festival dello street food

Weekend imperdibile per gli amanti della musica e del cibo da strada. A Godega, fino a domenica 14 luglio, si festeggerà il "Mi Piace" festival, un evento semplicemente imperdibile.

Sabato 13 luglio divertimento assicurato con le leggende della musica elettronica in Italia. Hanno fatto ballare intere generazioni con la loro musica e si preparano a conquistare anche Godega. Sono Igor S e Marco Cordi DJ. Alla voce ci sarà Lady Brian. Domenica 14 Luglio il festival ospiterà La Grande V Party, la festa più molesta dell'anno con la speciale presenza di: Bullo e Gozzo dei Rumatera, Herman Medrano & Kalibro, Lee Odia + Derrot e Stema, Lady Poison, Ciofani e Padre Awanti. Con la presenza speciale di Veneto-Grill, carne alla grigilia cucinata direttamente sul palco.

Non mancheranno: food truck e cucine da tutto il mondo per assaporare il migliori cibi di strada. Parco giochi, giro sul pony e laboratori didattici per bambini. Artisti di strada in collaborazione con Morena Bon Bon. Una mostra dedicata al mare Adriatico dalla struttura ambiziosa che presenta le peculiarità faunistiche, culturali ed enogastronomiche del mare Adriatico in una chiave moderna ed interattiva e che ha già ottenuto il patrocinio ed il marchio turistico della Regione Veneto. Mercatino con i migliori espositori italiani e ogni giorno dalle 17 alle 20 mega aperitivo con musica. Sabato 13 e domenica 14 luglio stand aperti dalle ore 10:30.