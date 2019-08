Malghe tra Miane e Borgo Valbelluna, decine di eventi al via

Torna anche quest’anno domenica 1° settembre la 19^ edizione di “Malghe tra Miane e Borgo Valbelluna”, la manifestazione dedicata alle Prealpi tra Treviso e Belluno che si uniscono in una festa dedicata alla comune tradizione, ai prodotti, agli usi e costumi della vita dei pascoli, alle relazioni antichissime tra le due comunità.

Saranno diversi gli appuntamenti in programma, distribuiti lungo l’intero percorso e adatti a bambini e famiglie. Tra gli altri eventi, a Praderadego parte alle 8.30 il tour guidato in mountain bike; da Malga Garda alle 8.30 camminata di nordic walking; a Malga Canidi alle 8.30 escursione naturalistico-esperienziale a cura delle Guide Mazarol e a seguire pranzo del malgaro; a Malga Mariech alle 9 nordic walking verso Salvedella e Mont. Dal municipio di Miane alle 8 partenza di “Tramalgabike” verso il rifugio Posa Puner; a Malga Budoi alle 9.15 camminata verso il Cargador della Federa e Posa Puner col Cai di Pieve di Soligo; al rifugio Posa Puner alle 9 merenda dell’escursionista, alle 9.30 passeggiata didattica a cura dell’Associazione Amici del Bosco, e alle 10 escursione in mtb verso malga Canidi e ritorno.

Ovunque ci saranno degustazioni varie e laboratori. In particolare, al Posa Puner festa degli aquiloni con dimostrazione di intaglio e musica; alle Casere ai Pian Alti spiedo, torte e pastin; alle Casere Ai Pian formaggi di malga e animazione per bimbi con babydance; al Bivacco Salvedella vecia arti e mestieri e spiedo; a Malga Mont osservazione con cannocchiali e laboratorio di prodotti agroalimentari. Per info: www.comunedimiane.it.