Fabrica ospita il musicista inglese Michael Nyman per una speciale conferenza pubblica

VILLORBA “Images Were Introduced”: questo il titolo della conferenza gratuita che Michael Nyman, uno dei maggiori musicisti del nostro tempo, autore di colonne sonore indimenticabili per molti film di Peter Greenaway e Jane Campion, terrà a Fabrica il 19 febbraio.

Teorico del minimalismo musicale, che prima cerca la semplificazione poi insegue la complessità, Nyman da qualche anno compie originali esercizi cinematografici. A Fabrica presenterà una selezione di questi video-documenti rieditata e rimontata per la mostra “Images Were Introduced” (dal titolo di un suo brano contenuto nell’album Kiss and Other Movements del 1990), e allestita presentata a Torino lo scorso giugno. A Fabrica non sarà il Michael Nyman musicista e compositore a parlare, ma lo sperimentatore che da oltre vent’anni realizza cortometraggi e mediometraggi in cui esplora le forme del cinema. Suo è anche il nuovo genere cinematografico ibrido: il "film con musica”, ovvero installazioni nelle quali musica, cinema e performance confluiscono di un’unica cornice. Le sue sperimentazioni cinematografiche sono, nelle parole dello stesso Nyman, “un caleidoscopio di fotogrammi eterogenei. Un diario della dissonanza, sulle cui pagine si incontrano tanti appunti visivi. Momenti autobiografici. E brandelli di cronaca”. L'ingresso alla conferenza (che sarà completamente in lingua inglese, senza traduzioni) è aperto a tutti e a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Un'opportunità imperdibile per incontrare di persona uno dei più grandi musicisti ancora oggi in attività.