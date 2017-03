Michele Bravi incontra i fan al centro commerciale Conè di Conegliano

CONEGLIANO Direttamente dal quarto posto all'ultima edizione del Festival di Sanremo, Michele Bravi arriva nella Marca per un super esclusivo instore dedicato a tutti i suoi ascoltatori più incalliti.

Vincitore della nona edizione di X Factor Italia, Michele Bravi si esibirà presso il Centro Commerciale Conè di Conegliano a partire dalle ore 17:30 con un piccolo concerto a cui seguirà il tradizionale firmacopie del suo ultimo disco e il momento delle foto con tutti i fan presenti. Un'occasione da non perdere per incontrare di persona una giovane promessa della musica leggera italiana che, dopo anni trascorsi lontano dai riflettori, sembra finalmente riuscito a trovare l'equilibrio giusto per la sua musica.