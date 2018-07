Migliaia di testimoni di Geova trevigiani in congresso a Vicenza

TREVISO Circa settemila Testimoni a congresso nel weekend, migliaia provenienti dalla Marca. Si concluderanno nel prossimo fine settimana presso il Convention Centre (Padiglione 7) in via dell’Oreficeria, 16 di Vicenza, la serie di quattro congressi dei Testimoni di Geova dal tema: ‘SII CORAGGIOSO!’ Anche in questa occasione i Testimoni invitano tutti ad assistere al programma di tre giorni, e precisamente dal 13 al 15 luglio prossimi. Come ogni anno questi congressi sono stati preceduti da un’estesa campagna di distribuzione dell’invito in tutto il territorio della provincia di Treviso.

Perché vale la pena essere presenti? Innanzitutto le varie parti del programma si baseranno sulle Bibbia che essendo ispirata dal Creatore dell’uomo è la miglior guida in assoluto. Il secondo motivo ha relazione con il tema del Congresso: il coraggio. Coraggio per affrontare e superare con successo le sfide e i problemi che tutti incontriamo quotidianamente. Infatti le varie parti (54), aiuteranno i presenti attraverso discorsi, filmati , interviste ed esperienze ad applicare i principi della Parola di Dio in famiglia a scuola nell’ambiente di lavoro e affrontare con coraggio le situazioni difficili della vita. Ne consegue che singoli, genitori e figli , in pratica tutti, trarranno beneficio da ciò che verrà via via considerato.

Anche se tutto il programma merita di essere seguito, ci saranno dei momenti particolarmente interessanti. Ad esempio sabato mattina alle ore 11,45 verrà pronunciato il discorso dal tema: ‘Non siamo di quelli che tornano indietro’, indirizzato ai nuovi Testimoni che si battezzeranno. Domenica mattina alle ore 11,20 capiremo attraverso il discorso pubblico dal tema: La speranza della risurrezione ci dà coraggio, il perché Gesù disse a un padre distrutto dal dolore: “Non aver paura” (Marco 5:36). Infine domenica pomeriggio alle ore 13,50 vedremo il film: Giona. Una storia sul coraggio e la misericordia. perché Giona ebbe paura di svolgere l’incarico che gli era stato affidato e fuggì. Tutti sono i benvenuti al programma che inizierà venerdì 13 alle ore 9,20 con un video musicale, e si concluderà domenica 15 alle ore 15,50. L’ingresso è libero, non si fanno collette.